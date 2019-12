Niente bianco Natale, più che con la neve sarà... col vento!

BELLINZONA – Davano quasi certo un bianco Natale, facendo sognare i romantici che amano questa festa con la neve fuori dalla finestra, magari abbondante per poter uscire a divertirsi a creare un pupazzo di neve dopo le libagioni a tavola. E invece le alte percentuali di probabilità parrebbero essere smentite da MeteoSvizzera.

Di sicuro sarà un Natale ventoso, perché è stata diramata in tutto il Cantone, un'allerta di grado 2, in vigore da ieri alle 15 e sino al giorno 25 alle 9, con raffiche da nordovest a nord e di 50-70 chilometri orari in pianura, di 60-90 chilometro all’ora sopra i 1000 metri e di 90-120 chilometri orari sopra i 2000 metri.

Già domani si alzerà il limite delle nevicate: “Sul Ticino centrale e meridionale il mattino nuvolosità a media e alta quota a tratti densa, poi abbastanza soleggiato; lungo le Alpi e in Engadina nuvolosità più estesa e qualche precipitazione portata da nord. Limite delle nevicate in rialzo da 1000 a 1300-1600 metri. A basse quote temperatura minima fra 3 e 8 gradi, massima 12, in alta Engadina 2 gradi. In montagna vento moderato o forte da nordovest. A 2000 metri temperatura in rialzo a +2 gradi”, seppur con “lungo la cresta alpina principale sopra 1200-1400 m 2-5 cm di neve fresca, 5-10 cm nella bassa Engadina”.

Mercoledì, ovvero Natale, “al sud in prevalenza soleggiato. In Engadina ancora nuvoloso e il mattino ultime nevicate. A basse quote temperatura minima fra 2 e 7 gradi, massima 15, in alta Engadina 3.In montagna vento moderato o forte da nordovest. A 2000 metri -2 gradi”.

Resterà poi abbastanza soleggiato sino almeno a domenica.