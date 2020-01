2'000 ore per salvare gli anfibi. Chissà mai che baciandone uno salti fuori il principe!

BELLINZONA - Sabato 25 gennaio, il Dipartimento del territorio (DT) in collaborazione con WWF Svizzera italiana ha ospitato per la seconda volta la riunione biennale dei volontari “Azione salvataggio Anfibi”.

Tra febbraio e marzo, con le prime notti prive di gelo, rane, rospi e tritoni si risvegliano dal letargo - sbucando a migliaia dai boschi e dal fogliame - per dirigersi verso i luoghi di riproduzione. La migrazione avviene al crepuscolo o di notte e può richiedere diversi chilometri, spesso costringendo gli animali ad attraversare strade trafficate, dove molti esemplari vengono investiti.

Il rospo comune è la specie più colpita: il passo lento e l’abitudine a migrare in contemporanea possono generare delle vere e proprie mattanze, con conseguente estinzione di intere popolazioni locali.

Per questo motivo, da più di 30 anni in Svizzera vengono effettuate annualmente delle azioni di salvataggio da parte delle organizzazioni per la protezione degli animali e della natura, anche con il contribuito di comuni e uffici cantonali.

In Ticino la partecipazione dei volontari ha permesso di risparmiare migliaia di anfibi dalla morte sulle strade; inoltre, i dati raccolti durante gli interventi (i volontari si occupano anche di censire i passaggi) hanno permesso di valutare la portata delle migrazioni, promuovendo, dove necessario, la posa di sottopassi e barriere per favorire la migrazione autonoma.

L’incontro è stato anche occasione per il DT di ringraziare i volontari per il loro prezioso contributo a favore dell’ambiente.

Ricordiamo che tutti gli anfibi sono legalmente protetti. Il coordinamento dei volontari è assicurato dal KARCH (www.karch.ch) - Centro di Coordinamento per la Protezione degli Anfibi e dei Rettili in Svizzera - grazie al sostegno del Cantone e della Confederazione. Sul sito internet ufficiale del KARCH sono visibili tutti i passaggi migratori della Svizzera, comprensivi di descrizione e contatto del responsabile dell’azione di salvataggio di zona. Chi fosse interessato all’attività di volontario può annunciarsi a Tiziano Maddalena, scrivendo a tmaddalena@ticino.com.

Il lavoro dei volontari può essere stimato in oltre 2'000 ore annue.