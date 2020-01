Marco DiGioia rivela: "Ho rischiato di morire. Adesso un lungo stop"

LUGANO – Quello che sta per concludersi non è stato un mese particolarmente facile per il noto conduttore della RSI Marco DiGioia. Il conduttore – riporta Tio – si è dovuto sottoporre a un intervento d'urgenza al cuore a causa di una valvola mitrale non funzionante correttamente. Classe 1977, DiGioia ammette al portale di aver "rischiato grosso".

Storico conduttore di ZeroVero per dieci anni, Marco sarà ora costretto a lungo periodo di riposo forzato. "L'affetto del pubblico mi aiuterà a superare questa prova, così come l'amore della mia famiglia". Poi spiega come si è accorto dell'anomalia della valvola mitrale sinistra. "Mi mancava l'ossigeno. Facevo fatica a fare tante cose, anche quelle più banali. La notte mi svegliavo senza fiato. Allora, ho deciso di sottopormi a degli esami medici. Volevo vederci chiaro".

Un giorno a Milano la situazione precipita. DiGioia accusa un malore e si reca all'ospedale dove scopre di aver avuto uno scompenso cardiaco. Lì l'operazione a "torace chiuso con una tecnica innovativa. Vorrei ringraziare i medici che mi hanno salvato la vita", racconta commosso a Tio.

Il conduttore RSI lancia un appello: "Dico a tutti che non bisogna mai sottovalutare i segnali del corpo. Meglio una visita inutile in più, piuttosto che avere paura di farsi controllare. La prevenzione è fondamentale".