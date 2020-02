Il 2019 della Rega: prestato aiuto a 30 pazienti al giorno

SVIZZERA – Lo scorso anno la Guardia aerea svizzera di soccorso Rega ha prestato aiuto a 11'167 pazienti. In media gli equipaggi Rega hanno fornito rapido soccorso aereo a 30 pazienti al giorno, sia in Svizzera che all'estero. 3,552 milioni di sostenitrici e di sostenitori consentono alla Rega di garantire il salvataggio aereo a favore della popolazione svizzera: un aumento netto di 70'000 persone rispetto all'anno precedente. 744 le missioni compiute dalla base Rega al Sud delle Alpi.

La Rega ha vissuto un anno di intensa attività: nel 2019 la sua centrale operativa ha organizzato 18'782 missioni. Questa cifra rappresenta un lieve calo del 2 percento rispetto all'anno precedente, ed è la seconda più elevata dopo il bilancio del 2018. L'anno scorso gli equipaggi della Rega hanno trasportato complessivamente 11'167 pazienti (-3,6%) a bordo dei loro elicotteri di soccorso e dei loro jet ambulanza. Ciò significa che gli equipaggi della Rega in media hanno prestato aiuto a 30 pazienti al giorno.

Secondo anno più intenso per gli elicotteri Rega dopo l'estate record del 2018

Anche nel 2019 gli equipaggi degli elicotteri della Rega sono stati molto sollecitati: hanno effettuato in totale 12'257 missioni (-2,5%) a favore della popolazione svizzera. Il numero di missioni degli elicotteri è soggetto a fluttuazioni naturali. Riflettono ad esempio le condizioni meteorologiche e il comportamento nel tempo libero della popolazione svizzera e dei turisti nel nostro Paese. Il numero di interventi degli elicotteri della Rega nel 2019 è il secondo più alto dopo quello del 2018.

I jet ambulanza della Rega in missione nel mondo intero per la popolazione svizzera

La Rega interviene non solo in Svizzera, ma anche in tutto il mondo, 24 ore su 24: nel 2019 la Rega ha rimpatriato 1'345 pazienti (-0,7%). Di questi, 972 pazienti (-0,9%) sono rientrati a casa a bordo di uno dei tre jet ambulanza. La Rega ha potuto organizzare il ritorno di altri 373 pazienti (-0,3%) a bordo di un volo di linea, accompagnati da un medico, da un'infermiera di cure intensive o senza accompagnatore.

70'000 nuovi sostenitori e sostenitrici

È solo grazie alla solidarietà delle sue sostenitrici e dei suoi sostenitori che la Rega è in grado di garantire il soccorso aereo alla popolazione svizzera. La Rega si rallegra di poter contare, a fine 2019, 70'000 nuovi sostenitori e sostenitrici (un aumento del 2%), che corrispondono all'incirca al numero di abitanti di Lugano. Attualmente sono quindi 3,552 milioni di sostenitrici e sostenitori che consentono alla Rega di continuare a volare.

Bilancio 2019 della Rega nella Svizzera italiana:

Base Rega Locarno: 744 missioni totali, di cui 533 primarie, 164 secondarie e 47 non mediche.