Sentenza sui salari dei docenti neoassunti: istituito un gruppo di lavoro

BELLINZONA – Il Consiglio di Stato comunica che, a seguito di una recente sentenza riguardante il riconoscimento degli aumenti salariali per i docenti neoassunti, ha istituito un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione cantonale al fine di analizzarne implicazioni e portata. I sindacati sono stati prontamente informati.

La recente sentenza del TRAM (6 novembre 2019) stabilisce che nel quadro delle riduzioni iniziali di stipendio per i docenti neoassunti il riconoscimento di un aumento salariale annuale deve avvenire indipendentemente da eventuali concomitanti avanzamenti in una classe alternativa superiore di salario. La stessa contraddice una precedente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) risalente a oltre 13 anni or sono (22 novembre 2006) che aveva stabilito la conformità ai dispositivi di legge del sistema applicato dal Consiglio di Stato. Le riduzioni sistematiche del salario iniziale per i docenti neoassunti sono poi state abbandonate nel 2013.

Alla luce di questa nuova sentenza il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro al fine di analizzarne le implicazioni e la portata. Le organizzazioni sindacali sono state informate.

Il Consiglio di Stato fornirà ulteriori informazioni appena il quadro generale della situazione si sarà delineato.