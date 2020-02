Arriva la smentita: "non c'è un secondo caso in Ticino"

BELLINZONA – Al momento c'è solo un caso di coronavirus in Ticino. La cellula di comunicazione dello Stato maggiore condotta ha smentito quanto annunciato in conferenza stampa dal membro dell'Ufficio Federale della sanità pubblica Daniel Koch, che aveva parlato di due casi nel nostro Cantone (vedi articoli suggeriti).

Un aggiornamento sulla situazione in Ticino è atteso nel pomeriggio, quando dovrebbe prendere la parola il Governo. I casi di contagio accertati in Svizzera, quindi, sono 14 e non 15. L'unico caso in Ticino, lo ricordiamo, vede coinvolto un 70enne attualmente ricoverato alla Clinica Luganese Moncucco.