La polizia di Ascona cattura le ladre e recupera la refurtiva

ASCONA – Due ladre sono state arrestate venerdì scorso dalla Polizia di Ascona. Lo comunica con una nota il Municipio spiegando che “in una palazzina di Ascona due ladre hanno compiuto diversi furti venerdì pomeriggio. Sono state riconosciute grazie alle videocamere di sorveglianza”.

“Su segnalazione di un inquilino – continua la nota – insospettito in pochi secondi è giunta sul posto una pattuglia della polizia che ha prontamente visionato i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza poste sulla via di fuga. Le ladre nel primo pomeriggio di venerdì, avevano svaligiato vari appartamenti di una palazzina situata in via Delta ad Ascona. Già note alla polizia per furti precedentemente compiuti a Locarno, le due malviventi hanno potuto essere arrestate alla stazione di Muralto, prima che potessero dileguarsi. L’operazione si è svolta in meno di un’ora dalla segnalazione”.