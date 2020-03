L'odio contro la Svizzera. "Per chi dice che è bellissima... Non mangio per pagare quello stato di m---a"

BELLINZONA – Un Tik Tok, ovvero un video pubblicato sulla piattaforma tanto in voga in questo periodo, per vomitare odio contro la Svizzera. Il filmato di una trentina di secondi, tra l’altro girato mentre è alla guida, di un frontaliere, si presume, sta facendo il giro del web.

“Per tutti quelli che dicono che la Svizzera è bellissima...” esordisce.

Racconta che a mezzogiorno non mangia in Ticino per “non spendere quei 25 franchi che vogliono per un menù del c---o”, ma la sorpresa negativa, nonostante compri “qualcosa di piccolo”, è stata dietro l’angolo.

“Parcheggi due minuti per andare a prendere una piccola chiave” e ti danno una multa di 40 franchi!

E non trattiene la rabbia: “Perché c---o non vado a mangiare? Per pagare a quello stato di m---a?”, urla nel video.