Recarsi nel nostro Cantone è pericoloso? Sospese le gite in Ticino dei giovani vodesi

LOSANNA – Venire in Ticino è pericoloso? Forse per il Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, l’equivalente del nostro DECS, sì.

Infatti, fra altre indicazioni diramate oggi in merito al Coronavirus, rivolte ai genitori, ve ne è una che riguardale gite scolastiche.

Esse sono mantenute su tutto il territorio nazionale, salvo quelle organizzate in Ticino. I giovani vodesi potranno andare in gita in tutta la Svizzera tranne che nel nostro Cantone.

Lorenzo Quadri, Consigliere Nazionale della Lega, non ha gradito e ha rilanciato la questione frontalieri. “Il Canton Vaud mette in quarantena il Ticino? Dal sito ufficiale del Canton Vaud sul Coronavirus: gite scolastiche mantenute ovunque tranne che in Ticino”, scrive su Facebook. “Ohibò, bisogna forse dedurne che il Canton Vaud ci ha messi in quarantena? Magari a causa della prossimità con la Lombardia? Però a noi continuano a raccontare che i 70mila frontalieri lombardi non sono un problema, ma quando mai…”.