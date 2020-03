Frontalieri, c'è ancora incertezza. Ore di contatti tra Italia, Berna e Ticino

La bozza di decreto vieta “in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza"

BELLINZONA – Sono ore frenetiche per l’economia ticinese, che ancora non sa con certezza se domani i frontalieri potranno recarsi nel nostro Cantone. Ma sono momenti di incertezza anche per i lavoratori stessi, che a dozzine si sono recati nelle dogane a chiedere, senza ottenere risposte. Perché risposte certe, al momento, non ve ne sono.

Anche da Berna si sta monitorando la situazione. “Il Consiglio federale segue da vicino gli sviluppi in Italia”, ha twittato il portavoce dell’esecutivo André Simonazzi, spiegando che il Governo “è in contatto con le autorità ticinesi e italiane per valutare costantemente la sua risposta a questi eventi”.

E in contatto con Berna c’è ovviamente Christian Vitta, che a tio.ch ha detto: “Per noi è importante avere informazioni sulla portata di questa decisione. L’applicazione e in particolare su eventuali prese di posizione e comunicazioni a livello svizzero. Sarà una giornata dove i contatti con l’autorità federale continueranno e auspichiamo di avere chiarezza al più presto”.

L'allarme è soprattutto per il settore sanitario, già sotto pressione.