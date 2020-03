Da ieri quasi 100 nuovi casi in Ticino! Altri due morti

BELLINZONA - Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) comunica che in Ticino nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati due decessi legati al COVID-19. Si tratta di due persone anziane, affette da patologie preesistenti. In totale in Ticino sono stati finora registrati 10 decessi legati al COVID-19.

I nuovi casi di contagio registrati sono 92, per un totale di 422 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020.

Aggiornamenti costanti, raccomandazioni puntuali e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus.

Ricordiamo che per informazioni e indicazioni puntuali sulla questione Coronavirus è possibile contattare il numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00. È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00, dalle 8.00 alle 18.00.