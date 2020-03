Prova a entrare in Ticino forzando il posto di blocco, arrestato 54enne

PONTE CHIASSO – Un romeno di 54 anni è stato arrestato ieri a Mozzate per aver tentato di forzare il blocco della Guardia di Finanza ed entrare in Svizzera al volante del suo furgone alla dogana di Ponte Chiasso. Sprovvisto di certificazione al valico, l'uomo – già pregiudicato – si è dato alla fuga sull'A9 e nel corso dell'inseguimento ha commesso numerose violazioni al Codice della strada recando, inoltre, danni a vari mezzi in transito lungo il tragitto.

Una pattuglia di Polizia è riuscita a fermare la fuga del 54enne a Mozzate (Como). Il protagonista della folle vicenda è stato successivamente arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiali, danneggiamento, forzata consegna, tentate lesioni personali e inosservanza dei provvedimenti delle autorità.