Tragedia a Malvaglia: incidente fatale nel pomeriggio

MALVAGLIA – La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 14.30 a Malvaglia, una automobilista, la cui identità è ancora in fase di accertamento, circolava sulla strada cantonale in direzione di Biasca.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo, forse a seguito di un malore, andando poi a scontrarsi frontalmente contro il guardrail posto alla destra della sua direzione di marcia. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Biasca, i pompieri di Biasca nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega.

Nonostante i tentativi di rianimazione, l'anziana è deceduta sul luogo dell'incidente. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada cantonale è stata chiusa e verrà riaperta non prima delle 18. Sono in atto le deviazioni del caso.