Il Collegio Papio apre le porte al web: l' "Open Day" si terrà in streaming

ASCONA – Nonostante l'emergenza Covid-19, il Collegio Papio non si è fermato e annuncia che "l'’Open Day Live Streaming' si terrà sabato 9 maggio a partire dalle 9:30". L'evento sarà visibile sul canale Youtube e alla pagina Facebook del Collegio Papio.

Proprio in queste settimane era prevista la tradizionale Giornata delle Porte Aperte (Open Day), rimpiazzata quest’anno da questo appuntamento in streaming, che darà modo di presentare l’offerta formativa per la Scuola Media e per il Liceo del Collegio e di rispondere a domande di chiarimento.

Il programma della giornata prevede una introduzione generale alla realtà del Collegio, interviste a docenti, alunni ed ex alunni, immagini fotografiche e video con un tour virtuale degli spazi del Collegio.

Il programma completo è consultabile cliccando qui