Trova un boccone avvenelato sul balcone, ha un sospetto. La Polizia: "E se fosse stata una faina?"

ROBASACCO – Una bruttissima sorpresa sul balcone di casa: un boccone avvelenato, diretto al suo gatto, pericoloso anche per eventuali bambini. Non ci voleva credere, probabilmente, M.P. (nome noto alla redazione), quando lo ha visto. Ma un sospetto di chi possa essere stato a fare un gesto così crudele, ce l’ha.

Tanto da provare a fare una denuncia contro ignoti alla Polizia, perché il sospetto non è una certezza. “La persona che ha l’orto di fronte al mio si lamenta sempre che il gatto va nel suo terreno”.

Ha fotografato il pezzo di carne e ha inviato l’immagine al veterinario cantonale.

La Polizia ha risposto alla sua denuncia: “Abbiamo preso atto della sua segnalazione e ne siamo dispiaciuti. È sicuramente possibile procedere con una denuncia contro ignoto/i anche se, molto probabilmente, la stessa non porterà a nulla di concreto”, già smorzando le speranze.

“Non conoscendo la sua reale situazione abitativa e altre eventuali particolarità (“Ho un sospetto ma non avendo prove non posso accusare direttamente….”), ci permettiamo comunque di avanzare alcune ipotesi fra cui quella che il pezzo di carne, in realtà, sia arrivato sul suo terrazzo portato da una faina piuttosto che da un gesto voluto ma ripeto, questa è solo un’ipotesi e mi auguro che non fraintenda le nostre parole”, prosegue la missiva: come a dire, non è un gesto umano. Beh, pare assurdo che sia stata una faina: anche se da un certo punto di vista, sarebbe bello. Mostrerebbe un’umanità meno cattiva.

“Le chiediamo gentilmente di indicarci il suo luogo di domicilio, così che si possa avere un idea del luogo esatto e procedere con dei controlli “incrociati” per capire se vi siano già stati casi analoghi in zona”, termina la lettera.