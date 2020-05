Correre con la mascherina può essere pericoloso. Il rischio? Svenire

BELLINZONA – Adesso anche in Ticino si raccomanda di usare la mascherina (leggi qui). Qualcuno, però, lancia l’allarme: tenerla per fare sport o passeggiate a passo veloce potrebbe essere pericoloso. Che non sia sempre semplice portarla tutto il giorno, che provochi a lungo andare qualche problema a respirare, lo sa chiunque abbia scelto o debba averla sul viso per lunghe ore.

Svariati medici, fra cui l’italiano Alberto Macis, medico dell'Istituto di Medicina dello Sport della Fmsi (Federazione medici sportivi) e Coordinatore regionale Antidoping Sardegna della stessa Fmsi, mettono in guardia sull’incompatibilità tra mascherina e sport. Essa infatti, se usata correttamente, copre naso e bocca, in questo modo noi non facciamo altro che respirare all’interno di un ambiente chiuso e non ventilato il quale sarà sovraccaricato da un accumulo non indifferente di anidride carbonica.

I rischi sono l’alcalosi polmonare (la condizione in cui il pH ematico sale al di sopra del normale valore di 7,4), che può portare a svenimento. Il primo sintomo è l’iperventilazione, oltre a forte tachipnea, nausea, capogiri, vomito, aritmie, rigidità muscolare, vertigini, disturbi del visus. E con l’innalzamento delle temperature che presumibilmente si verificherà andando verso l’estate, il rischio aumenta.

I consigli? Fare sport in luoghi isolati, in modo da essere soli e poter fare a meno della mascherina. Ma ora in Ticino è un atteggiamento sconsigliato. Prestare attenzione è dunque l’elemento principale. Ciascuno conosce il proprio corpo e i propri limiti e deve sapersi regolare, limitando lo sforzo fisico e prestando attenzione ai sintomi descritti.