Estate diversa a Capriasca: il centro balneare resta chiuso

CAPRIASCA – A Capriasca la prossima estate sarà diversa dal solito. Lo ha comunicato il Municipio tramite una nota congiunta con l’Arena sportiva in cui si ufficializza la non riapertura del Centro balneare per l’estate 2020.

“L’incertezza legata alla pandemia Covid-19 – si legge –, le restrizioni imposte dalla Confederazione ed in particolare l’evidenza che ad oggi gli assembramenti e la vicinanza tra le persone rimangono la via privilegiata di possibile contagio tra le persone, non ci permettono una regolare apertura del nostro Centro. Siamo infatti giunti alla conclusione di non poter garantire la sicurezza dei nostri ospiti ed una permanenza nella nostra struttura senza che questa sia caratterizzata da rigidi controlli e limitazioni che snaturerebbero la funzione del Centro balneare”.

E ancora: “A questa situazione di per sé già sufficiente ad indurci ad adottare questa decisione, si aggiunge il tema dell’arresto forzato dei cantieri che sta causando dei ritardi al programma di realizzazione della nuova centrale di teleriscaldamento in costruzione nell’area del Centro balneare. Ritardi che si tradurrebbero in un’ulteriore serie di disagi per l’utenza. Si è trattata di una scelta difficile e ponderata, adottata nella consapevolezza che più che mai in questo periodo la salute delle persone debba essere prioritaria. Utilizzeremo il periodo di chiusura del Centro balneare per procedere ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria rimandati negli anni e nel contempo ci adopereremo per migliorare l’offerta con alcune novità per l’estate prossima”.

Ma non tutto è perduto. “Ci teniamo – scrive il Municipio – ad informare tutti gli amici della Capriasca e del suo Centro balneare che il team dell’Arena sportiva è al lavoro per preparare un programma alternativo, con corsi fuori dall’acqua per i ragazzi e una serie di appuntamenti settimanali per le famiglie e gli adulti”.

Le proposte saranno presentate “appena le nuove disposizioni lo permetteranno”.