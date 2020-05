Merlani avvisa: "Non mollare adesso è fondamentale"

BELLINZONA – Il 'doppio zero' registrato in Ticino in settimana è un segnale incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia. Lo ripete in continuazione il Medico Cantonale Giorgio Merlani che, intervistato dai colleghi di TeleTicino, avvisa che "i dati degli ultimi giorni non significano che il virus è sparito. L'andamento è in linea con il resto della settimana, ma attenzione: il virus è lì fuori e può anche tornare dall'esterno".

Per Merlani, "dobbiamo fare attenzione e mantenere alta la guardia sicuramente per i prossimi 10/14 giorni. È fondamentale continuare a rispettare le norme: igiene, distanza sociale ed evitare assembramenti. Non mollare adesso è importantissimo. Tutti siamo stanchi e abbiamo voglia di tornare alla normalità, ma il nostro futuro dipende da come ci comportiamo adesso".

Il Medico Cantonale afferma all'emittente di Melide che "se dovessimo abbassare la guardia, potrebbe voler dire tornare alla chiusura almeno parziale di certe attività".