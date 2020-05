Tragedia sul lavoro! Cade da cinque metri e muore sul colpo

LUGANO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 11.30, presso un cantiere per la costruzione di uno stabile in Via Camoghè a Lugano, vi è stato un infortunio sul lavoro.

Un 45enne operaio italiano residente in provincia di Varese stava effettuando dei lavori di fissaggio dello scavo con armature. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è caduto dalla scala su cui si trovava da un'altezza di circa 5 metri.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Il 45enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.