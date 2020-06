Riaprono lunedì le Isole di Brissago

Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che a partire da lunedì 8 giugno 2020 le Isole di Brissago riapriranno al pubblico e saranno raggiungibili tramite i battelli della Società di Navigazione del Lago di Lugano (SNL); con quest’ultima - grazie all’ottima collaborazione - è stato possibile stabilire una prima griglia oraria, modulabile in base all’evoluzione della stagione. Gli attuali orari sono consultabili online al seguente indirizzo: www.lakelocarno.com.

Le Isole di Brissago rappresentano un patrimonio paesaggistico, naturalistico e storico di immenso valore. L'Isola grande è infatti sede di un rinomato giardino botanico, che ospita oltre 2'000 specie vegetali subtropicali e di cui proprio quest’anno si festeggiano 70 anni di apertura al pubblico, durante i quali sono stati accolti più di 5 milioni di visitatori.

Lo scorso dicembre la gestione delle Isole è stata assunta dal Cantone Ticino, che ne è divenuto il solo proprietario e ha avviato la riorganizzazione amministrativa e organizzativa di questo pregiato comparto. La svolta attuata dal Dipartimento del territorio nell’ambito dell’attività di salvaguardia e di valorizzazione delle Isole si traduce innanzitutto nel rinnovato impegno verso la divulgazione scientifica e didattica, tramite attività organizzate in loco e visite guidate, cui si aggiunge l’entrata gratuita per tutti i ragazzi in età scolastica del nostro Cantone. La nuova conduzione delle Isole persegue inoltre il principio della sostenibilità ambientale e sociale. In questo senso le attività presenti sull’isola come pure i gli articoli in vendita sul posto dovranno rispondere a criteri di ecocompatibilità ed ecosostenibilità, con una predilezione per prodotti a km 0. Un nuovo logo, una nuova veste grafica e nuove uniformi per il personale, sottolineano l’inizio del nuovo capitolo nella storia delle Isole di Brissago.

La riapertura delle Isole avverrà nel rispetto di accresciute misure di sicurezza e modifiche logistiche di carattere provvisorio, in ossequio alle disposizioni emanate dal Consiglio federale e dal Consiglio di Stato nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Ai visitatori sarà dunque richiesto di rispettare scrupolosamente la segnaletica relativa ai percorsi guidati, nonché le regole igieniche e di distanziamento.