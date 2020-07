Società svizzera accusata di abusivismo finanziario a Como

COMO – La Guardia di Finanza di Como ha provveduto a sequestrare un intero palazzo del centro storico, dal valore di oltre 2,5 milioni di euro, nell’ambito di un’operazione chiamata “Bella Vita”. Il provvedimento di sequestro – scrivono i media italiani – è stato emesso dal gip del tribunale di Como su richiesta del pubblico ministero delle indagini Mariano Fadda.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle del nucleo di polizia economico finanziaria di Como, riguardano attività abusiva in Italia di una Società Svizzera che opera nel settore bancario senza la necessaria autorizzazione da parte della Banca d’Italia.

La società elvetica ha emesso, in tutta Italia, quasi 4mila fideiussioni, raccogliendo premi per un totale di 8,7 milioni di euro. Parte dei premi è stato versato sui conti correnti della moglie dell’amministratore, che a sua volta ha utilizzato il denaro per l’acquisto dell’immobile sequestrato.