Lugano, il Municipio rilancia la Foce con la nuova formula

LUGANO – Il Municipio - dopo il passaggio dalla chiusura serale della Foce il fine settimana del 10-12 luglio alla fase transitoria di apertura solo su prenotazione lo scorso weekend - si è chinato nuovamente sul tema della fruizione in sicurezza dell’area. La nuova organizzazione prevede animazioni, buvette con consumazioni da seduti ed entrata per un massimo di 300 persone, in conformità alle raccomandazioni sanitarie in vigore. Dopo la chiusura serale del 10-12 luglio, volta a contenere episodi di vandalismo ed eccessi, la Foce è stata riaperta lo scorso fine settimana su prenotazione e con vendita di bevande alcoliche limitata. Si è trattato di un’organizzazione restrittiva considerata fin da subito transitoria: di fatto era la sola modalità attuabile in tempi brevi, scelta dal Municipio per evitare di prolungare la chiusura serale dell’area di un altro fine settimana. L’obiettivo di evitare assembramenti e di garantire la sicurezza è stato raggiunto, tuttavia le limitazioni poste si sono rivelate disincentivanti.

Come anticipato, nel frattempo la Città ha continuato a lavorare a una soluzione organizzativa per una fruizione della Foce sicura e non scoraggiante per chi desidera passare qualche ora serale di relax in riva al lago con la famiglia o gli amici. La nuova modalità proposta mantiene misure di sicurezza accresciute, conformi alle disposizioni in vigore, e prevede:

- l’organizzazione di animazioni dal giovedì al sabato, dalle 21.00 alla 01.00 (chiusura area alle 20.00) e la domenica dalle 21.00 a mezzanotte (chiusura area 20.00);

- l’allestimento dell’area con 300 posti a sedere al massimo (senza pubblico in piedi);

- l’apertura di una buvette gestita a rotazione dai due esercizi pubblici della Foce;

- il divieto di portare bibite in bottiglie in vetro;

- il pubblico potrà usufruire della buvette servendosi al bancone e consumando da

seduti; sarà possibile il servizio al tavolo/posto; l'area della buvette è indipendente e

separata da quelle degli esercizi pubblici;

- il controllo del pubblico presente avviene tramite l’uso di un braccialetto; è possibile

prenotare i posti sulla piattaforma Prenota Lugano con garanzia della tracciabilità

La Città programmerà concerti, film, cabaret, attività circensi e altre animazioni, tutte fruibili da un pubblico seduto e prenotabili sulla piattaforma prenota.lugano.ch.

Chiusura straordinaria del lungolago al traffico nel mese di agosto

Considerato l’esito favorevole e molto apprezzato da residenti e turisti delle chiusure straordinarie del lungolago, il Municipio ha autorizzato le attività di animazione/mercatini previste per il venerdì e sabato sera anche per il mese di agosto. Ogni sabato di agosto è inoltre confermata la chiusura anticipata del lungolago a partire dalle ore 18.00; il giovedì il lungolago sarà chiuso dalle ore 20.00 alle 00.30 e la domenica dalle ore 16.00 alle 23.30, con attività di animazione e mercatini. L’ampliamento delle terrazze degli esercizi pubblici sul campo stradale del lungolago ha contribuito al successo delle chiusure e si integra perfettamente con tutte le altre attività organizzate dalla Città.