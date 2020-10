Coronavirus, in Ticino +40 contagiati e un ricovero in cure intense

BELLINZONA – Il sito del Cantone ha appena fornito l’aggiornamento dei dati sull’emergenza Coronavirus. Alle 8:00 di oggi, venerdì 9 ottobre, si contano 3'818 contagi dall’inizio dell’epidemia e 350 morti.

Rispetto a ieri – data dell'ultimo bollettino –, la crescita è stata di quaranta casi positivi e di zero decessi in più. 933, invece, i pazienti dimessi dagli ospedali dall'inizio della pandemia. Allo stato attuale, vi sono sette pazienti ricoverati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva.

Era dal 31 luglio scorso che non si registravano pazienti in terapia intensiva.