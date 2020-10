Rubano un'auto a Stabio, vengono fermati a Robasacco: in manette due ladri

ROBASACCO – Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 08.10.2020 sono stati arrestati un 51enne e un 50enne, entrambi rumeni residenti in Romania. Sono stati fermati da agenti della Polizia cantonale a Robasacco sull'A2, in direzione sud, a bordo di un'auto con targhe italiane, oggetto di furto a Stabio negli scorsi giorni e attivamente ricercata dal 07.10.2020.

La perquisizione della vettura ha permesso di rinvenire attrezzi da scasso e guanti. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'eventuale responsabilità degli arrestati in furti registrati nelle ultime settimane in Ticino e in Svizzera. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto, violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida senza autorizzazione. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.