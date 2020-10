Tre classi in quarantena alle Medie di Canobbio, una al Liceo 1 di Lugano

LUGANO/CANOBBIO – Altre quattro classi scolatische sono finite in quarantena a seguito di alcuni casi di coronavirus. Si tratta del Liceo Cantonale di Lugano 1, dove una classe è stata posta in quarantena fino alla fine del mese. Tre, invece, le classe delle Medie di Canobbio sottoposte a quarantena fino all'1 novembre 2020. Le quarantene – comunica il DECS – sono scattate in seguito a tre casi positivi. Sono, quindi, otto le classi in Ticino attualmente in confinamento.

A Canobbio – scrive la RSI – è scattato l'obbligo di indossare la mascherina anche tra gli allievi su decisione del Medico cantonale.