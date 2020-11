Acqua non potabile a Maroggia dopo l'incendio

MAROGGIA – È una mattinata difficile per gli abitanti di Maroggia, ancora sconcertati dal terribile incendio che ha devastato il Mulino di Maroggia ieri sera (vedi articoli suggeriti). I pompieri, ancora sul posto, hanno lavorato incessantemente tutta la notte per spegnere le fiamme. Ancora numerosi i disagi legati all'incendio, tra cui l'interruzione della linea ferroviaria e la non potabilità dell'acqua.

È il Municipio ad avvisare la popolazione che "a causa di problemi all’acquedotto comunale, per motivi precauzionali, l’acqua erogata nel Comune è dichiarata, fino a nuovo avviso, non potabile.

L’utenza è tenuta a rispettare le seguenti precauzioni:

- l’acqua corrente non deve essere bevuta;

- l’acqua non deve essere utilizzata per l’igiene orale;

- l’acqua corrente non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, per il lavaggio di alimenti o il risciacquo di utensili e stoviglie;

- può invece essere utilizzata senza limitazioni di sorta se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazioni anormali".

"Attualmente – conclude la nota – sono in corso accertamenti e misure di risanamento. Si spera di normalizzare

la situazione quanto prima. Ulteriori informazioni sulla potabilità dell’acqua verranno date tramite l’albo comunale, il sito internet del Comune www.maroggia.ch e i mezzi di informazione".