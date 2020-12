Forse non è finita, per domani attesi ancora 20-30 centimetri di neve nel Sottoceneri, 30-40 nel Sopraceneri

BELLINZONA - Un evento eccezionale, che ci sta dando tregua ma non è finito, anzi. MeteoSvizzera fa il punto sulla nevicata.

"Durante la giornata di venerdì, in parte anche nella prima parte della notte sul sabato, le nevicate sono state continue e abbondanti su tutto il versante sudalpino, soprattutto nel Ticino e nel Moesano. Per diverse ore la neve si è accumulata anche in pianura. Alle quote più basse nelle zone urbane e in prossimità dei laghi si misurano dai 10 ai 20 cm di neve bagnata. Altrove, ma sempre in pianura, gli accumuli toccano localmente i 30 - 35 cm. Al di sopra dei 500 metri circa gli accumuli raggiungono i 40 – 60 cm, nelle vallate alpine anche gli 80 cm. Verso la Val Bregaglia e la Val Poschiavo sabato mattina si misurano dai 10 ai 30 cm di neve fresca", si legge.

Stamattina in Ticino la neve si è trasformata in buona parte in acqua, le nevicate hanno interessato la Val Poschiavo e l'Alto Moesano.

Ma non è finita, sebbene si possano abbassare i gradi delle allerte. "Entro domenica sera sono attesi ulteriori 20-30 cm sul Sottoceneri, 30-40 sul Sopraceneri, 50-90 nelle valli del Grigioni italiano, 40-80 in Engadina alta. Il limite delle nevicate, inizialmente attorno ai 700 m, tenderà a rialzarsi fino a 900-1200 m sul Ticino meridionale fino alla Val Poschiavo; nelle vallate alpine la neve potrà ancora raggiungere il fondovalle", continua MeteoSvizzera.

Che però appunto adatta le allerte: per il Sottoceneri il livello è ridotto al 2, per il resto del Ticino e il basso Moesano al 3. Il livello 4 rimane in vigore per l’alto Moesano, la val Bregaglia e la val Poschiavo, ed è esteso anche all'alta Engadina. Attenzione però, in Valle Maggia, Val Bedretto, Leventina, Val di Blenio, Moesa è stata diramata un'allerta di grado 4 per le valanghe.