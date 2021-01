Prolungato l'obbligo di mascherina alle scuole medie

BELLINZONA – Il Consiglio di Stato, su indicazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) e sentito l’Ufficio del medico cantonale, ha prorogato l’obbligo generalizzato dell’uso della mascherina per allievi, docenti e personale delle scuole medie nel sedime e all’interno degli istituti scolastici, nonché all’esterno della scuola per attività che necessitano del suddetto ausilio. La decisione governativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ha effetto fino alle vacanze di Carnevale (12 febbraio 2021) e proroga la risoluzione dello scorso 9 novembre.

Il Consiglio di Stato ha deciso la proroga della decisione che impone l’uso obbligatorio e generalizzato della mascherina in tutti gli spazi esterni ed interni della scuola media, su indicazione del DECS e sentito l’Ufficio del medico cantonale, considerato il numero dei contagi accertati e il basso numero di quarantene verificato dopo l’introduzione di questo obbligo.

Il prolungamento della misura, per il momento almeno fino alle vacanze di Carnevale, è tra i provvedimenti che permettono di evitare il passaggio allo scenario 2 (scuola ibrida, in presenza e a distanza) o allo scenario 3 (didattica solo a distanza). Il Governo intende perseguire con tutti i mezzi disponibili l’obiettivo di garantire a tutti gli allievi un’adeguata formazione, a prescindere dalle specifiche condizioni di ognuno, e per farlo continua a sostenere tutte le misure atte a mantenere il più a lungo possibile la scuola in presenza, anche nel quadro dell’attuale difficile situazione epidemiologica.