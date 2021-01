Viganello, 77enne investito sulla sztrada da un 82enne. È grave

VIGANELLO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 12 a Viganello è avvenuto l'investimento di un pedone.

In base a una prima ricostruzione, un 82enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese circolava in salita su via Ruvigliana quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha urtato un 77enne cittadino svizzero domiciliato nella regione che si trovava sulla strada.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 77enne ha riportato gravi ferite