BIASCA – La Polizia cantonale comunica che nei giorni scorsi, in territorio di Biasca, è stato intercettato nel corso di un controllo della velocità un 49enne automobilista svizzero domiciliato in Riviera. L'uomo circolava lungo Via Guisan alla guida di una vettura a una velocità di 99 chilometri orari dove il limite è di 50.

Il 49enne è stato denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stata ritirata la licenza di condurre.