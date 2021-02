Un'auto tampona una moto, leggermente ferito il motociclista. Ma ci sono stati disagi al traffico

SANT'ANTONINO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 6.30 in territorio di Sant'Antonino un 42enne automobilista italiano residente in Provincia di Lecco circolava in direzione nord sull'autostrada A2.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha tamponato una moto che lo precedeva guidata da un 37enne cittadino dominicano residente nel Mendrisiotto. A seguito dell'urto il motociclista è stato sbalzato a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al motociclista lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 37enne ha riportato leggere ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della carreggiata una corsia dell'A2 nel tratto interessato dall'evento è stata temporaneamente chiusa, causando disagi al traffico. La stessa è stata completamente riaperta poco dopo le 8.00.