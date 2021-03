La nuova fase della campagna di vaccinazione: iscrizioni aperte per i malati cronici ad alto rischio

BELLINZONA – La campagna di vaccinazione da oggi coinvolge le persone con malattie croniche ad alto rischio, che possono annunciarsi sulla piattaforma online per la vaccinazione in uno dei quattro centri cantonali. Per poter accedere ai centri è indispensabile dotarsi dello specifico certificato medico.

La campagna di vaccinazione in Ticino conosce oggi un nuovo importante passo, con l’apertura delle iscrizioni per le persone affette da malattie croniche ad alto rischio. Le modalità di accesso al vaccino sono due: tramite uno dei quattro centri cantonali allestiti a Giubiasco (Mercato Coperto), Locarno (Palazzetto Fevi), Lugano (Padiglione Conza) e Mendrisio (Mercato Coperto), oppure nello studio del proprio medico, laddove possibile e proposto dal medico stesso.

Per potersi iscrivere nei centri è indispensabile essere in possesso dello specifico certificato medico. Il documento può essere scaricato al sito www.ti.ch/vaccinazione e va fatto compilare dal proprio medico. Al medesimo indirizzo online è aperta l’iscrizione per annunciarsi in uno dei quattro centri cantonali: come per gli over 75, per cui continua ad essere possibile annunciarsi, viene richiesto di adempiere i criteri necessari per accedere alla registrazione. Ricordiamo che le persone che non hanno la possibilità di effettuare una prenotazione online e/o non dispongono di un cellulare possono chiedere supporto al numero verde 0800 128 128 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.30).

Gli appuntamenti saranno poi fissati man mano che il vaccino sarà disponibile: nel centro di Giubiasco a partire da giovedì 25 marzo, negli altri tre centri a partire da martedì 30 marzo. La distribuzione di vaccino agli studi medici invece è prevista solo dopo la settimana di Pasqua e, lo precisiamo, soltanto alcuni vaccineranno i loro pazienti in studio.

Si definiscono “persone con malattie croniche ad alto rischio” tutte le persone con:

malattie cardiache gravi che limitano in maniera importante le attività quotidiane

pressione arteriosa alta resistente alla terapia o con complicazioni

malattie polmonari che riducono la capacità respiratoria in modo permanente

cirrosi epatica

malattie renali gravi

diabete con complicazioni

obesità con indice di massa corporea ≥ 35 Kg/m2

deficit significativi del sistema immunitario



Da ultimo, precisiamo che la vaccinazione di prossimità offerta agli ‘over 75’ grazie alla preziosa collaborazione dei Comuni e dei medici del territorio è proseguita. I Comuni in questi giorni hanno ottenuto conferma di poter fissare circa 6'000 appuntamenti supplementari per procedere alle vaccinazioni da settimana prossima. Delle persone annunciatesi ad oggi, ne resteranno circa un migliaio in attesa. La vaccinazione di prossimità verrà a concludersi a breve. Invitiamo quindi la popolazione ‘over 75’ ancora interessata ad approfittare di questa offerta ad annunciarsi alle cancellerie comunali entro mercoledì 31 marzo.

Informazioni aggiornate sulla campagna vaccinale sono disponibili sul sito www.ti.ch/vaccinazione.