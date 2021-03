Sospiro di sollievo: rinnovato l'accordo tra SNL e controparte italiana per l'attività sul lago di Locarno

LOCARNO - La notizia tanto attesa da chi lavora per la Società Navigazione del Lago di Lugano è arrivata: è stato rinnovato il contratto con la Gestione Governativa Navigazione Laghi per la collaborazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore per i prossimi due anni.

Dunque, i battelli continueranno a essere attivi sul lago Maggiore, dopo che attorno a Natale era arrivata la notizia di un possibile licenziamento di tutti i dipendenti attivi proprio sul lago locarnese.

Invece, "Società Navigazione del Lago di Lugano e Gestione Governativa Navigazione Laghi comunicano che, nell’ambito del Consorzio dei Laghi – Swiss Italian Navigation Group, sono stati sottoscritti gli accordi regolanti il rinnovo della collaborazione per le attività di navigazione sul bacino svizzero del lago Maggiore per i prossimi due anni. Durante questi mesi di trattative le due Consorziate hanno lavorato a stretto contatto al fine di addivenire ad un’intesa che potesse garantire una continuità dell’offerta di navigazione per le stagioni 2021 e 2022".

L’operatività sul bacino svizzero del Lago Maggiore sarà quindi garantita da SNL anche nel periodo pasquale.

Le due società fanno notare come "con il rinnovo degli accordi, avranno la possibilità di proseguire con la promozione e con il consolidamento della cooperazione, che ha come obiettivo cardine lo sviluppo della navigazione pubblica e turistica sui laghi Maggiore e Ceresio, seguendo le linee guida strategiche contenute nel Memorandum di Intesa sottoscritto il 31 maggio 2016 dall’allora Consigliera federale Doris Leuthard e dall’allora Ministro italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio".