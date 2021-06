Un altro incidente grave nel Luganese. Un motociclista rischia la vita

BISSONE - La Polizia cantonale comunica che ieri poco prima delle 20.30 in via Maroggia a Bissone vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 53enne motocilista italiano della provincia di Monza e della Brianza circolava in direzione di Bissone.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre effettuava una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo e dopo una sbandata di alcune decine di metri è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Mendrisio nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Il 53enne ha riportato serie ferite.