Jonas si è messo in contatto con la madre e sta abbastanza bene

MENDRISIO - Dopo tanta angoscia, c'è un lieto fine per la famiglia Tami. Jonas, 24enne scomparso dalla CPC di Mendrisio, sta abbastanza bene. A annunciarlo è la mamma sui social.

Il giovane non è stato ritrovato ma ha deciso di mettersi in contatto con la madre.

"Ringrazio tutte le persone che hanno condiviso i miei annunci, che mi hanno scritto privatamente, sostenuta direttamente e indirettamente. Grazie a questa tragedia, per fortuna conclusasi al meglio, ho conosciuto persone eccezionali scoprendo che esiste ancora empatia e solidarietà tra le persone, che ci sono ancora individui capaci di sintonizzarsi con le emozioni altrui, è stata durissima ma ce l'abbiamo fatta. Un abbraccio virtuale a voi che ci siete stati per noi in questi lunghi 9 giorni di attesa", sono le parole commosse della donna.