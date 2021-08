Una rivista tutta anima(li) per Grafica Set

TICINO – Anima.li, “la rivista dal loro punto di vista”, passa di mano. Ad occuparsi del bimestrale nato nel 2002 sarà ora Grafica Set, già nota per la creazione e la crescita del periodico INFO pmi, che ha acquisito la rivista da Fontana Edizioni rafforzando ulteriormente la già salda collaborazione tra le due imprese che proprio poche settimane orsono avevano annunciato di aver stretto una collaborazione su più fronti per la gestione della storica rivista bimestrale “Terra ticinese”.

“Sono orgoglioso ed entusiasta di annunciare l’acquisizione di una rivista tanto importante per gli amanti degli animali in Ticino e non solo. Ringrazio i fratelli Fontana per la rinnovata fiducia accordataci concedendoci l’opportunità di diventare editore dell’unica pubblicazione della Svizzera italiana che parla dei nostri amici a quattro zampe e del regno animale in generale. Siamo felici, inoltre, di garantire continuità e qualità con la fondatrice e vera anima della rivista Sarah Zafferri. La parte di raccolta pubblicitaria sarà affidata a Tina Magna, direttrice commerciale di Grafica Set”, comunica il titolare di Grafica Set, Sacha Cattelan”.

Raoul Fontana: “Con Sacha Cattelan e Grafica Set abbiamo finalmente identificato e trovato un partner che ci permetterà di concentrarci ancor di più quelli che sono diventati nel tempo i nostri settori trainanti, ovvero sulla pubblicazione di libri e sulla nostra rivista Terra ticinese, garantendo nel contempo ad Anima.li un futuro che, ne siamo sicuri, sarà molto roseo”.