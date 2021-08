BELLINZONA – Gli allievi della SI del Palasio iniziano l’anno scolastico alle Scuole Nord. Per i 146 bambini della scuola dell’infanzia (SI) gravemente danneggiata dal maltempo sono in fase di preparazione le aule all’interno dei prefabbricati già sul posto. Verranno garantiti refezione e trasporto. La misura non tocca gli allievi delle vicine Scuole elementari.

Dopo aver valutato le alternative possibili, il Municipio ha deciso di optare per lo spostamento temporaneo degli allievi iscritti alla Scuola dell’infanzia Palasio di Giubiasco all’interno dei moduli prefabbricati situati nei pressi delle Scuole Nord a Bellinzona.

Nei prossimi giorni le famiglie verranno informate in dettaglio della misura e dei diversi aspetti organizzativi. Sono già in corso i lavori di preparazione delle aule in questione. I moduli risultano liberi in attesa di accogliere il mobilio delle Scuole Nord durante il cantiere previsto nel corso dell’anno scolastico 2022/2023.

La data di inizio delle lezioni è pertanto al momento vincolata dai tempi di fornitura del mobilio e del materiale, ma la stessa cadrà al più tardi alla seconda settimana dell’anno scolastico. Sono pure in fase di allestimento i servizi di refezione e di trasporto che risulteranno pure assicurati.

All’interno di questa struttura, oltre alle otto sezioni del Palasio sarà attivo anche uno dei quattro nuovi centri extrascolastici della Città. Il Municipio tiene qui a ringraziare tutte le famiglie che spontaneamente si sono annunciate con l’intenzione di fornire materiale utile per le attività ludiche e didattiche della scuola dell’infanzia, dopo l’allagamento di sabato 7 agosto e le altre persone che in questi giorni hanno manifestato la propria disponibilità per aiutare a trovare soluzioni di emergenza.