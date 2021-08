I contagi salgono ancora, nel weekend sono 5'578

BERNA - Continuano a aumentare a ritmo sostenuto i contagi di Covid in Svizzera. Nelle 72 ore del weekend se ne sono registrati 5'578, contro i 3'144 dello scorso lunedì. Il tasso di positività è ora del 9,17% (ma era del 9,47% venerdì).

I decessi sono 4, a fronte di uno settimana scorsa.

Salgono anche le ospedalizzazioni, nel fine settimana sono state 83, lunedì scorso 38.

In Svizzera si contano attualmente 10’422 persone in isolamento e 11’477 messe in quarantena perchè entrate in contatto col loro, oltre a 313 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.