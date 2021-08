Cinque feriti al campeggio di Tenero, una donna rischia la vita

TENERO - Cinque feriti ai campeggi di Tenero. Il maltempo sta ricominciando a fare danni ingenti, vedesi la copertura dello stadio di Locarno. Una donna è addirittura in pericolo di vita.

Infatti la Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 16 presso un campeggio in via Mappo a Tenero vi è stato un infortunio. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un camper van con tenda esterna è stata colpito da una pianta caduta a causa del maltempo.

Stando a una prima valutazione medica, si contano 4 persone ferite in modo leggero e una donna (una 36enne cittadina svizzera residente nel Canton Berna) che ha riportato gravi ferite a una gamba e la sua vita è in pericolo. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno, un'impresa privata nonché i soccorritori del Salva, della Croce Verde di Bellinzona, della Croce Verde di Lugano e della Rega.

I cinque feriti, tra cui la donna in gravi condizioni, sono già stati trasportati all'ospedale.

I presenti al Lido di Locarno, circa 300, sono stati invitati a lasciare la struttura balneare quando ha cominciato a piovere e grandinare. Sdradicati alcuni alberi, gli ombrelloni, le sdraio e i tavolini si sono ribaltati, le tende che coprono la piscina dei bambini sono state squarciate. La struttura esterna è chiusa fino a domani.