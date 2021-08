Svizzera, scendono i contagi. I ricoveri sono più che dimezzati

BERNA - Circa lo stesso numero di test effettuati ma meno contagi e dunque tasso di positività più basso. I dati svizzeri dicono questo, oltre a una netta diminuzione (sono meno della metà rispetto a ieri) dei ricoveri.

I nuovi casi di Covid odierni sono 2'809, per un tasso di positività del 10,41% (ieri erano 3'212 e 12,04%).

I decessi sono 3, 24 ore fa erano stati 7.

I ricoveri di ieri erano stati 131, oggi meno della metà: 59.

In Svizzera si contano attualmente 18'193 persone in isolamento e 16'738 entrate in contatto con loro e messe in quarantena, oltre a 26 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.