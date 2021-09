Cristiano Ronaldo a Lugano, ecco lo spot pubblicitario

LUGANO – Lo scorso mese di maggio aveva destato molta curiosità l’arrivo - avvolto nel mistero - di Cristiano Ronaldo a Lugano. Dopo alcuni giorni di preparativi, il giorno delle riprese una fuga di notizie e l'apparizione di un sosia della star del calcio internazionale avevano portato in fretta e furia centinaia di ammiratori al Centro Esposizioni Conza di Lugano speranzosi di poter incontrare CR7. In quell'occasione, per rispettare gli accordi sulla privacy presi con la produzione, non abbiamo potuto fornire alcun dettaglio sulle riprese che lo hanno visto come protagonista. Abbiamo però realizzato un video di backstage che ora siamo lieti di poter mostrare al pubblico.

"More than a score" è questo il titolo del nuovo suggestivo spot di LiveScore, un'applicazione che tiene aggiornati in diretta sugli ultimi punteggi e azioni sportive, interpretato - ovviamente - dall'ambasciatore ufficiale del brand Cristiano Ronaldo e girato lo scorso 5 maggio al Centro Esposizioni Conza di Lugano. Gli ampi spazi del grande centro esposizione si sono rivelati ideali per mettere in scena un'azione della star del pallone poi inserita in un maxi stadio immaginario. Quella girata a Lugano, infatti, è una scena realizzata con la tecnica del green screen e poi rielaborata digitalmente.

La realizzazione della pubblicità ha coinvolto un team creativo inglese, cast e una crew internazionali, ed è stata curata sotto la responsabilità della casa di produzione italiana Orlando Film con il supporto di un service locale, la casa di produzione luganese Central Productions.

Vi invitiamo anche a visionare il video del backstage che mostra l'allestimento del set. Per l’occasione, è stato costruito un enorme green screen per ricreare la porzione di campo da gioco in cui si vede il famoso calciatore in azione che salta più alto dei sui avversari per colpire il pallone di testa, lasciando tutti in attesa del goal che sta per essere segnato.

Una curiosità per i più appassionati? La porta in cui CR7 segna con un colpo di testa hollywoodiano è stata trasportata al Centro Esposizioni da Cornaredo (una gentile concessione del Dicastero Cultura Sport ed Eventi, che ringraziamo); gli amanti delle statistiche possono quindi mettere a tabellino un goal "cinematografico" siglato dal calciatore portoghese nella porta della compagine casalinga.

Oltre all'eco mediatico per l’arrivo del giocatore in Ticino, le riprese hanno comportato anche un notevole ritorno finanziario. La produzione ha infatti lavorato per 4 giorni in Ticino impegnando circa 60 tecnici e generando un totale di 220 pernottamenti e 480 pasti nella regione. Le spese dirette sul territorio ammontano a circa 43'000 franchi.