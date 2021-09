Contagi sotto le 20 unità, non succedeva da parecchio

BELLINZONA - Meno contagi, un leggero aumento dei ricoverati. In Ticino oggi si registrano 16 nuovi casi di Covid (ieri erano 36, da parecchio non scendevano sotto i 20).

Non ci sono stati decessi, per cui i totali sono di 35'952 positivi accertati con 1'004 morti.

In ospedale ci sono 19 persone (ieri erano 16), di cui 9 in cure intense (come ieri).

Intanto le classi dei vari ordini scolastici in quarantena sono 11, le 9 già note più una sezione, Scuola cantonale di commercio di Bellinzona e una della Scuola elementare di Tenero-Contra.