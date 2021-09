Test per rientrare in Svizzera, ma cosa si intende per regioni confinanti?

BELLINZONA - Il Dipartimento della sanità e della socialità informa che sul sito web www.ti.ch/coronavirus è ora disponibile il modulo per segnalare il risultato del secondo test dopo l’entrata in Svizzera per le persone non vaccinate e non guarite. Ricordiamo che, conformemente a quanto previsto dal Consiglio federale, a partire da lunedì 20 settembre, queste persone devono disporre di un test negativo all'entrata in Svizzera e rifare un test tra il quarto e il settimo giorno dopo l'ingresso, presentando il relativo certificato al Cantone.

Per chiunque entri in Svizzera – indipendentemente dal domicilio, dallo stato vaccinale, dal Paese di provenienza e dal mezzo di trasporto utilizzato – è necessario compilare il Passenger Locator Form (SwissPLF), disponibile alla stessa pagina.

Precisiamo inoltre che da entrambi gli obblighi sono in particolare esentati i lavoratori frontalieri e le persone provenienti dalle regioni di confine.

I moduli e le informazioni sono reperibili alla pagina www.ti.ch/entrata (link disponibile anche in inglese www.ti.ch/entry).

Maggiori informazioni su questo tema sono disponibili sul sito dell'UFSP:

Pagina web "Entrata in Svizzera" dell'Ufficio federale della salute pubblica

Ma cosa significa "regioni confinanti"? Per un periodo, le eccezioni valevano per chi restava nei 60 chilometri dal suo domicilio. E ora? Ci sono arrivate tante domande dai lettori e abbiamo contattato l'UFSP e l'Amministrazione Federale delle Dogane, che hanno chiarito il dubbio. Per regioni confinanti, si intendono in senso letterale le regioni che confinano con la Svizzera, dunque nel caso dell'Italia, Lombardia e Piemonte.