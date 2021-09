Pacchi sospetti e frasi da brivido all'Amministrazione Cantonale e a Patti Chiari, 20 anni dopo Zugo

BELLINZONA - "La storia non si ripete ma fa rima con sé stessa" e "Ci sono storie più storie di altre". Due frasi che hanno fatto venire i brividi a chi le ha viste, dato che quel giorno ricorreva il ventennale della strage in Gran Consiglio a Zugo. Accompagnavano due pacchi recapitati lunedì in due uffici dell'Amministrazione Cantonale a Bellinzona e nella redazione di Patti Chiari.

La RSI, che ne dà notizia, parla di un pezzo di plexiglass lungo poco meno di un metro e largo una decina di centimetri, con incollate le due frasi sovracitate.

Mistero su chi li ha inviati e a che scopo. Il Ministero Pubblico e la Polizia stanno indagando.