Perdita stimata attorno ai 6 miliardi per Mark Zuckerberg

SANTA CLARA – È durato quasi sette ore il disservizio che ha messo fuori uso nella serata di ieri Whatsapp, Instagram e Facebook. SI tratta del più importante 'down' di sempre. I server del data center di Santa Clara hanno richiesto l'intervento manuale per un intervento senza precedenti e con pesanti ripercussione sociali, economiche e politiche.

L’agenzia Bloomberg stima che la perdita economica a livello mondiale sia stata di 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione della connessione digitale. Grave il danno, ma anche il tipo di incidente. Non è andato offline solo un pezzo del gruppo fondato da Mark Zuckerberg : alle 8,40 del mattino in California, le 5,40 del pomeriggio in Italia, l’intero sistema Facebook è letteralmente sparito nel nulla. Svanita anche la connessione alle mail e al sito Facebook.com.