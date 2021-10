Bosco Gurin, gli impianti restano aperti con...tante novità

AIROLO – L’inverno è ormai alle porte. La macchina organizzativa per l’inizio della stagione invernale prevista per sabato 28 novembre 2021, è quindi in moto da alcune settimane. La Direzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin, nella persona dell’Ing. Giovanni Frapolli, tiene a ribadire che gli impianti di risalita continueranno la loro storia malgrado le vicissitudini portate alla luce durante la scorsa primavera.

Grandi attestazioni di stima e la grande pressione (positiva!) ricevuta dall’Ente pubblico a partire dai Comuni della Vallemaggia (ASCOVAM) così come dal Consiglio di Stato, hanno convinto il proprietario degli impianti di risalita così come delle strutture ricettive, di proseguire la sua attività imprenditoriale senza alcun freno, nell’interesse di tutta la collettività che lo ha caldamente appoggiato negli ultimi mesi, proseguendo a implementare – fra l’altro – tutti i progetti contenuti del Masterplan della Vallemaggia fortemente voluto dalla Politica.

La Direzione degli impianti di risalita ha pertanto il piacere di annunciare che da lunedì 4 a lunedì 18 ottobre 2021 verrà proposta la consueta prevendita degli abbonamenti stagionali con sconti da non perdere: 25% sugli abbonamenti singoli (bambini, ragazzi, studenti, adulti, AVS) e ben il 40% per le famiglie (quelle monoparentali incluse). E non è tutto. Grazie al sostegno dei Comuni della Vallemaggia, chi acquisterà un abbonamento stagionale, riceverà dal proprio comune di domicilio (presentando la prova del pagamento) un ulteriore 10% di sconto, ottenendo quindi il 35% di sconto per gli abbonamenti singoli ed il 50% di sconto per le famiglie.

Un’occasione e un’opportunità da non perdere. La Direzione degli impianti di risalita coglie pertanto l’occasione per ringraziare i Comuni della Vallemaggia per questo importante segnale a sostegno dei domiciliati in Valle.

Altra novità: da poche settimane Bosco Gurin ha una nuova applicazione per smartphone grazie alla quale si sarà sempre informati sullo stato degli impianti aperti, innevamento, meteo. Si potranno visualizzare in tempo reale le diverse webcam posizionate su tutto il comprensorio. Una delle funzioni importanti sono i messaggi PUSH che verranno mandati, seppur con moderazione, sul display di ogni cellulare per importanti comunicazioni di servizio. Oltre a scaricare l’applicazione si chiede pertanto di voler attivare la ricezione delle notifiche PUSH.

Non da ultimo la Direzione degli impianti di risalita tiene a ringraziare tutti i fan / followers che seguono i social media. Facebook ha raggiunto e oltrepassato gli 11'000 utenti che seguono e interagiscono attivamente con la pagina. 2'000 invece sono i followers su Instagram dopo pochi mesi dalla creazione della pagina stessa. Grazie ad un social media manager professionale si possono ammirare foto spettacolari degli impianti così come del paese walser, venire a conoscenza di offerte promozionali ad hoc e ricevere importanti comunicazioni di servizio.

La prossima stagione invernale segnerà anche l’inizio del funzionamento della nuovissima slittovia, essendo predisposta sulle quattro stagioni. Una prima a livello svizzero! Un’attrazione in più e sempre più importante per la stazione invernale walser e che verrà messa in funzione con o senza neve. Sperando in un buon innevamento già a partire dal mese di novembre, la Direzione degli impianti di risalita resta positiva per quanto attiene alla prossima stagione invernale benché ci si dovrà ancora proteggere dalla pandemia. Grazie ai vaccini e ai certificati COVID, l’attività della ristorazione quest’anno sarà garantita a differenza dell’anno scorso e si potrà tranquillamente tornare comodi coi piedi sotto il tavolo, a consumare un pasto all’interno dei vari punti ristoro.