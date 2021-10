Anziana cade mentre va in e-bike, la Polizia cerca testimoni

GIUBIASCO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 8 a Giubiasco, una 78enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese circolava in sella a una e-bike in via Fabrizia. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasta vittima di una caduta.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che dopo aver prestato le prime cure alla donna, l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, la 78enne ha riportato gravi ferite.

Eventuali testimoni che avessero assistito all'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.