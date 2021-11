Anziani col Covid in casa anziani, a Faido e Acquarossa sono tutti vaccinati

BELLINZONA - Il Covid è tornato in casa anziani: sono tre le strutture colpite, tra cui Faido e Acquarossa, con rispettivamente un caso e quattro o cinque. Gli ospiti positivi sono vaccinati.

Lo ha detto a La Regione il presidente della Delegazione consortile Marzio Eusebio, che ha spiegato come i decorsi sono lievi. "Come da disposizioni del medico cantonale, abbiamo predisposto un apposito reparto nel quale vengono accuditi da personale dedicato. Qualora, ma non è il caso attualmente, dovessero esserci dei positivi anche nelle altre due strutture leventinesi di Giornico e Prato, questi verrebbero trasferiti a Faido".

Le visite sono al momento sospese.