Riconoscimento internazionale per il Gin Bisbino: è il secondo miglior "London dry" al mondo

SAGNO – Importante riconoscimento internazionale per il Gin Bisbino. L'autorevole magazine Falfstaff, distribuito in Austria, Germania e Svizzera, ha selezionato il Gin Bisbino ticinese come secondo miglior "London Dry" al mondo ex aequo con Elephant Gin nel suo numero speciale 'Spirits 2021'.

Si tratta di "un riconoscimento importantissimo, a livello internazionale, che accogliamo come un grande plauso al lavoro che svolgiamo minuziosamente e con tanta passione ogni giorno ma soprattutto come spunto per continuare a dare il nostro meglio. Un'attestazione che deve inoltre rallegrare tutto il Canton Ticino e le sue realtà enogastronomiche affinché esse prendano maggiore coscienza delle loro qualità e potenzialità, anche al di fuori dei confini nazionali", afferma entusiasta il team con sede a Sagno.

Nato nel 1980 in Austria oggi Falstaff con le sua tiratura mensile di 150'000 copie è il più importante magazine enogastronomico in lingua tedesca d'Europa.