Beccato in dogana con metanfetamina: arrestato

CHIASSO – Un cittadino polacco residente in Germania è stato fermato al valico di Chiasso Brogeda con circa 80 grammi di metanfetamina nascosti nel trolley. Non convinti dalla dichiarazione "non ho nulla da dichiarare", i doganieri di Ponte Chiasso hanno effettuato dei controlli più approfonditi con l'ausilio del cane 'Anima' dell'unità cinofila.

È stato proprio il 'poliziotto' a quattro zampe a percepire la droga nascosta in una busta di plastica. L'uomo – si apprende – era ricercato in Italia per l'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel 2014 dalla Procura di Bologna.